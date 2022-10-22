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Последствия в результате сегодняшних обстрелов могут быть больше, чем после атак 10-12 октября – Укрэнерго

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Речь идет о Западе Украины

Последствия в результате сегодняшних обстрелов могут быть больше, чем после атак 10-12 октября – Укрэнерго

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

НЭК "Укрэнерго" обратилась к пользователям, подводя итоги первой волны утренних российских атак на украинскую инфраструктуру:

“Сегодня, 22 октября, рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" приступят к восстановлению, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. Специалисты "Укрэнерго" принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые остались без света.

Также вынуждены применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.

Напомним, как диспетчеры "Укрэнерго" принимают решение о временном ограничении потребителей. Это происходит, когда в регионе растет уровень потребления, и при этом туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенного россией разрушения электросетей.

Просим потребителей бережно потреблять электроэнергию в течение всего дня и, особенно, в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Не используйте энергоемкие электроприборы, выключите лишнее освещение, перенесите стирку на ночные часы. Такие мероприятия дают нашим специалистам возможности быстрее стабилизировать ситуацию и провести необходимые восстановительные работы.

Враг добавил нам злобу. Злость придает нам силы. Но также силы нам придает ваше понимание и поддержка.

Во время тревоги, пожалуйста, оставайтесь в укрытиях”, – говорится в заявлении.

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В статье: война с россией
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Источник:
НЕК Укренерго

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