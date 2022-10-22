Первое киевское золото. К годовщине премьерной украинской победы в чемпионате СССР

61 год назад, в октябре 1961 года на советском футбольном Олимпе произошло ЧП. Впервые футбольную корону чемпиона СССР примерила не московская команда, а динамовцы из столицы Украины. Причем, киевляне стали чемпионами досрочно, за тур до окончания первенства.

Еще двумя годами ранее о подобном триумфе на берегах Днепра и мечтать не могли. В сезоне 1959 года "Динамо" начало "валиться". Первый круг "бело-синие" закончили на последнем месте в таблице – невиданный для Киева случай. И тогда аврально был назначен новый главный тренер – Вячеслав Соловьев, а в команду в приказном порядке собрали лучшую молодежь со всей Украины: Серебряникова из Запорожья, Турянчика и Сабо из Закарпатья, Трояновского из Винницы – в общей сложности больше десятка человек. Соловьев до "Динамо" тренировал юношескую сборную СССР, хорошо знал многих из них, и решил взять курс на омоложение состава. Смена поколений для любой команды процесс очень болезненный. Однако, новому наставнику киевлян понадобилось очень немного времени, чтобы добиться результата. Соловьев установил в "Динамо" жесткую, практически армейскую дисциплину. На тренировках давал упражнения, которые развивали не только физические кондиции и технические навыки, но и игровой интеллект. Любые комбинации, розыгрыши стандартов доводились до автоматизма. К тому же, возраст позволял Вячеславу Дмитриевичу самому участвовать в тренировках, показывать своим подопечным все финты и удары на практике. Соловьев был с игроками предельно тактичен, редко повышал голос, но каждое свое требование доводил до обязательного выполнения. Его авторитет в команде был беспрекословным. В результате новому тренеру за короткий срок удалось сплотить коллектив, наладить дисциплину, расставить футболистов, определить игровую концепцию. Поправив здоровье, команда побежала по крутой лестнице. В 1960-м достигла второй ступеньки, а в 1961-м взобралась на высшую.

Тренерский состав "Динамо"-1961: (слева направо) старший тренер и начальник команды Вячеслав Дмитриевич Соловьев, тренеры Виктор Васильевич Терентьев и Михаил Михайлович Коман

По ходу победного сезона главным конкурентом киевлян, как и годом ранее, было московское "Торпедо", считавшееся в то время сильнейшей командой страны. Под руководством Виктора Маслова (к слову, будущего многолетнего наставника "Динамо") там играла почти половина сборной СССР: Иванов, Воронин, Метревели, Гусаров, Шустиков. После чемпионского сезона-1960 "автозаводцы" поначалу уверенно лидировали и в первенстве 1961 года. Предварительный этап они завершили с 4-очковым отрывом от киевлян (за победу тогда давали по два балла). Но в финальной пульке подопечные Соловьева были просто неудержимы – не только догнали, но и обошли торпедовцев. За три тура до конца чемпионата соперники сошлись в очном поединке в Москве. Та игра фактически решала судьбу первого места. Динамовцы к тому времени опережали торпедовцев на три очка, поэтому хозяевам нужна была только победа.

Москвичи весь матч владели инициативой, создав много опасных моментов. Но реализовать свое преимущество смогли только в середине второго тайма: после подачи углового ошибся на выходе динамовский вратарь Олег Макаров, и Метревели головой забил практически в пустые ворота. "Скажу честно, в тот момент мы растерялись. Несколько последующих минут у нас вообще ничего не получалось, – рассказывал мне много лет спустя правый инсайд киевлян Виктор Серебряников, который в чемпионском сезоне провел в бело-синей футболке больше всего матчей (29 из 30). – Первым опомнился наш капитан Виктор Каневский: "Парни, нам терять нечего! Ну-ка, нажали!" И в итоге за пять минут до конца мы сравняли счет. Причем, гол получился на загляденье. Лобановский подал угловой с левого фланга, я сбросил мяч в центр вратарской, а Турянчик в падении через себя отправил его в сетку. При этом, Вася сыграл не только очень красиво, но еще и очень самоотверженно. В том эпизоде он получил удар по голове от кого-то из торпедовцев, и потом ему за воротами оказывали медицинскую помощь. У москвичей еще были моменты, но все обошлось, и матч закончился вничью 1:1. Именно тогда мы почувствовали, что чемпионство от нас уже не ускользнет. И не только мы. После игры Валентин Иванов, капитан "Торпедо", подошел к Каневскому и поздравил его с золотыми медалями. Он тоже понял, что дело сделано".

Но окончательно все вопросы были сняты в следующем туре, когда в гости к "Динамо" приехал харьковский "Авангард". 17 октября на киевском Республиканском стадионе (тогда он назывался стадион имени Хрущева) был полнейший аншлаг – все ждали исторической победы своих любимцев. Но Харькову тоже нужны были очки. Они тогда боролись за шестое место, которое давало возможность получить звания мастеров спорта СССР. Поэтому в первом тайме на поле было очень жарко. В одном эпизоде дело едва не дошло до массовой драки. "А в перерыве стало известно, что "Торпедо", которое играло на час раньше, "легло" в Ташкенте. Все, мы – чемпионы! Выходим радостные из раздевалки на второй тайм, смотрим – харьковчане уже тоже все знают. Говорят: "Ну чего теперь драться? Давайте миром и разойдемся". В итоге, так с нулями на табло все и закончилось. Доигрывали остаток матча как товарищескую встречу, – с улыбкой вспоминал Виктор Серебряников. – Но зрителям, конечно, не сразу объявили о поражении "Торпедо". Им такое раньше времени говорить было нельзя. Они бы тогда и доиграть нам не дали. Объявление по стадиону прозвучало где-то минут за пять до конца. Что тут началось! Все давай сворачивать газеты, на которых сидели, и поджигать их. Весь стадион – в факелах. Чуть пожар не устроили. Зрелище незабываемое. Кто-то из наших, помню, к судье подбегает: "Может, закончим? А то ведь сейчас стадион вспыхнет". Но кое-как доиграли. Ну, а потом, конечно, фотокорреспонденты набежали, журналисты, начался праздник".

Уже в ранге чемпионов Соловьев вновь повез своих хлопцев в Москву, на игру последнего тура против "Локомотива", который еще сохранял шансы на третье место. "Бело-синие", хотя и были лишены турнирной мотивации, ни сочувствия, ни понимания к проблемам соперника не выказали. Впрочем, это легко объяснимо: премиальные в "Динамо" за победу над любой московской командой были выше, чем за обычный выигрыш. В итоге уже к 52-й минуте поединка Каневский и компания отгрузили голкиперу "Локомотива" (а в будущем – знаменитому телекомментатору) Владимиру Маслаченко 4 мяча, после чего чуть сбавили обороты, позволив хозяевам избежать крупного поражения – 4:3.

На церемонии празднования в Киеве

Чествование чемпионов состоялось в Киеве в конце октября. Вот как о нем вспоминал Виктор Серебряников: "И глава Украины Владимир Щербицкий, и секретарь Киевского обкома Петр Шелест были ярыми фанатами футбола и болельщиками "Динамо". Утереть нос Москве – это была их цель и их мечта. И когда она осуществилась, то они, конечно, в долгу не остались, отблагодарили нас щедро. У руководства Украины был на Печерске специальный домик для торжественных мероприятий. Вот там нас и поздравляли. Сначала от Щербицкого, потом от Шелеста. Отдельно от республиканского МВД, от КГБ, даже управление пожарной охраны какие-то премии выписало – они ж ведь тоже подчиняются МВД. К тому же, раз "хозяин" нас отблагодарил, то никто не хотел оставаться в стороне. А кроме того было еще и официальное вознаграждение за чемпионство – по 500 рублей от Федерации футбола СССР. В итоге, мы получили очень хорошие деньги по тем временам. Хотя с нынешними суммами их, конечно, не сравнить".

Фото из архива