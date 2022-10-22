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США развернули в Румынии одну из самых боеготовых дивизий десанта

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Союзники демонстрируют интересный жест

США развернули в Румынии одну из самых боеготовых дивизий десанта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Армия США перебросила и уже развернула в Румынии 2-ю бригаду 101-й десантной дивизии со штатным количеством в 4,7 тысячи человек.

Соответствующий сюжет был снят американским каналом CBS, получившим эксклюзивную возможность понаблюдать за тренировкой, которая проходит в нескольких километрах от границы с Украиной.

101-я десантная дивизия – одно из самых боеготовых и элитных соединений армии США с минимальным временем для перекидывания и развертывания на любом театре военных действий сроком до нескольких суток.

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В статье: США Румыния война с россией
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Источник:
CBS News

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