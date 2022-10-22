В ночь с 21 на 22 октября силы ПВО уничтожили 10 иранских БПЛА-камикадзе в Николаевской области
И это всего за два часа
Ілюстрація з відкритих джерел
Российские оккупанты продолжают использовать иранские дроны-камикадзе для атак украинских населенных пунктов.
Отечественная ПВО в ночь с 21 на 22 октября в период с 00:00 до 02:00 уничтожили 10 экземпляров типа "Shahed-136". Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
Как уже отмечалось в утренней сводке, всего за минувшие сутки было приземлено 16 БПЛА оккупантов.
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