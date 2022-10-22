В ночь с 21 на 22 октября силы ПВО уничтожили 10 иранских БПЛА-камикадзе в Николаевской области

Российские оккупанты продолжают использовать иранские дроны-камикадзе для атак украинских населенных пунктов.

Отечественная ПВО в ночь с 21 на 22 октября в период с 00:00 до 02:00 уничтожили 10 экземпляров типа "Shahed-136". Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Как уже отмечалось в утренней сводке, всего за минувшие сутки было приземлено 16 БПЛА оккупантов.