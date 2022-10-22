Каррагер: Сити перешел грань, когда обвинил Клоппа в ксенофобии

Экс-защитник "Ливерпуля" и футбольный эксперт Джейми Каррагер раскритиковал "Манчестер Сити" за обвинения Юргена Клоппа в ксенофобии.

"Зайдите в социальные сети и увидите, что обиды, выражаемые фанатами, токсичны и утомительны. У каждого клуба есть нежелательное меньшинство, которое иногда подводит их, будь то участие в отвратительных скандированиях или бросание предметов на поле. Они не представляют всю фанатскую базу.

После игры, которая должна была отмечаться как лучшее, что может предложить Премьер-лига, "Сити" перешел грань, когда обвинил Юргена Клоппа в ксенофобии. Этим самым "Сити" опустился до уровня идиотов в твиттере", – написал Каррагер.