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Каррагер: Сити перешел грань, когда обвинил Клоппа в ксенофобии

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Болельщики "горожан" явно погорячились

Каррагер: Сити перешел грань, когда обвинил Клоппа в ксенофобии

Goal

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Экс-защитник "Ливерпуля" и футбольный эксперт Джейми Каррагер раскритиковал "Манчестер Сити" за обвинения Юргена Клоппа в ксенофобии.

"Зайдите в социальные сети и увидите, что обиды, выражаемые фанатами, токсичны и утомительны. У каждого клуба есть нежелательное меньшинство, которое иногда подводит их, будь то участие в отвратительных скандированиях или бросание предметов на поле. Они не представляют всю фанатскую базу.

После игры, которая должна была отмечаться как лучшее, что может предложить Премьер-лига, "Сити" перешел грань, когда обвинил Юргена Клоппа в ксенофобии. Этим самым "Сити" опустился до уровня идиотов в твиттере", – написал Каррагер.

Напопним, ранее сообщалось, что представители "горожан" остались разочарованы словами главного тренера "Ливерпуля" о "Сити". Они посчитали, что некоторые его комментарии были "на грани ксенофобии".

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В статье: Джейми Каррагер Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
The Telegraph

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