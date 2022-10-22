Кулеба призвал страны-партнеры не тянуть с поставками систем ПВО в Украину
Оккупанты продолжают ракетный терроризм
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированных ракетных обстрелов украинских городов россией в субботу призвал партнеров не медлить с принятием решения о системах противовоздушной обороны для Украины:
"Суббота в Украине началась шквалом российских ракет, направленных на объекты критической гражданской инфраструктуры. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели.
Противовоздушная оборона спасает жизнь. Не должно быть ни минуты промедления в столицах с принятием решения о системах противовоздушной обороны для Украины", - написал Кулеба.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Твиттер Кулебы
Популярное сейчас
- Динамо - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ
- "Будем добиваться наказания для функционера". Металлист ответил на обвинение Дедышина в адрес Красникова
- Над Черновицкой областью самолет ВСУ сбил российскую ракету - ВИДЕО
- Могут нести гиперзвуковые ракеты. В беларусь прилетело несколько доработанных российских истребителей
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн