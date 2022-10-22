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Кулеба призвал страны-партнеры не тянуть с поставками систем ПВО в Украину

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Оккупанты продолжают ракетный терроризм

Кулеба призвал страны-партнеры не тянуть с поставками систем ПВО в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированных ракетных обстрелов украинских городов россией в субботу призвал партнеров не медлить с принятием решения о системах противовоздушной обороны для Украины:

"Суббота в Украине началась шквалом российских ракет, направленных на объекты критической гражданской инфраструктуры. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели.

Противовоздушная оборона спасает жизнь. Не должно быть ни минуты промедления в столицах с принятием решения о системах противовоздушной обороны для Украины", - написал Кулеба.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
Твиттер Кулебы

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