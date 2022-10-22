Кулеба призвал страны-партнеры не тянуть с поставками систем ПВО в Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированных ракетных обстрелов украинских городов россией в субботу призвал партнеров не медлить с принятием решения о системах противовоздушной обороны для Украины:

"Суббота в Украине началась шквалом российских ракет, направленных на объекты критической гражданской инфраструктуры. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели.

Противовоздушная оборона спасает жизнь. Не должно быть ни минуты промедления в столицах с принятием решения о системах противовоздушной обороны для Украины", - написал Кулеба.