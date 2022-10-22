Компартия Китая разрешила Си Цзиньпину в третий раз подряд возглавить страну

Правящая Коммунистическая партия Китая завершила свой конгресс, утверждая власть Си Цзиньпин. По информации Reuters, 69-летний политик сможет в третий раз подряд остаться в должности генерального секретаря партии еще на пять ближайших лет. Это решение должно быть официально объявлено в воскресенье.

Коммунистическая партия одобрила изменения в свой устав, согласно которому укрепила позиции Си в должности руководителя партии, насчитывающей 96 миллионов членов.

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В поправках идеи Си называются отныне руководящими принципами будущего развития Китая, а централизованная власть партии в стране является главной.

Также добавлена ​​поправка, согласно которой теперь призывается противостояние и сдерживание сепаратистам, стремящихся к независимости Тайваня.

Главным решением Компартии стало разрешение на продолжение председательства в должности руководителя Си Цзиньпина. Если политик останется на своем посту до конца следующего пятилетнего цикла, это сделает его первым со времен Мао Цзэдуна руководителем страны, остающимся в должности генсека/председателя компартии более 13 лет.

По данным журналистов, Си Цзиньпинь сохранил свой пост, учитывая все существующие в стране проблемы: резкое замедление экономики, слабую реакцию на распространение коронавируса, растущую удаленность Китая от Запада, а также поддержку российского президента владимира путина.