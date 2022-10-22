Три крылатых российских ракеты полностью уничтожили энергетический объект в Луцке
Часть города до сих пор без электричества и воды
Телеграм-канал Ігоря Поліщука
Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что россияне полностью уничтожили энергетический объект в областном центре Волыни:
“Повреждение объекта энергетики, по которому было совершено попадание критические. Фактически он уничтожен. Пока его восстановление невозможно.
По предварительной информации, попадание было совершено тремя ракетами Х-101”, - говорится в сообщении мэра.
Отметим, что ракеты Х-101 – это ракеты класса воздух-земля. Они запускаются из стратегических бомбардировщиков. Как сообщали Воздушные силы ВСУ, утром 22 октября украинскими силами ПВО удалось сбить 13 из 17 ракет типа Х-101 (Х-555).
По сообщению Суспильного по состоянию на 14:30 пожар на месте прилета все еще продолжается. Также Полищук по восстановлению водоснабжения отметил следующее:
“Работа всех основных насосных станций и артезианских скважин восстановлена.
Ориентировочно через час будет восстановлено водоснабжение всюду, кроме квартир в многоквартирных домах, которые находятся выше 4-5 этажа.
В этих квартирах вода появится, когда будет возобновлено электроснабжение, ведь не работают подъемные станции”, - говорится в телеграмм-канале мэра Луцка.
Впоследствии будет сообщено и об остальных восстановленных услугах города.
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