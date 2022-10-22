Три крылатых российских ракеты полностью уничтожили энергетический объект в Луцке

Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что россияне полностью уничтожили энергетический объект в областном центре Волыни:

“Повреждение объекта энергетики, по которому было совершено попадание критические. Фактически он уничтожен. Пока его восстановление невозможно. По предварительной информации, попадание было совершено тремя ракетами Х-101”, - говорится в сообщении мэра.

Отметим, что ракеты Х-101 – это ракеты класса воздух-земля. Они запускаются из стратегических бомбардировщиков. Как сообщали Воздушные силы ВСУ, утром 22 октября украинскими силами ПВО удалось сбить 13 из 17 ракет типа Х-101 (Х-555).

По сообщению Суспильного по состоянию на 14:30 пожар на месте прилета все еще продолжается. Также Полищук по восстановлению водоснабжения отметил следующее:

“Работа всех основных насосных станций и артезианских скважин восстановлена. Ориентировочно через час будет восстановлено водоснабжение всюду, кроме квартир в многоквартирных домах, которые находятся выше 4-5 этажа. В этих квартирах вода появится, когда будет возобновлено электроснабжение, ведь не работают подъемные станции”, - говорится в телеграмм-канале мэра Луцка.

Впоследствии будет сообщено и об остальных восстановленных услугах города.