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Глава Ровенской ОВА опубликовал фото последствий удара россиян по энергетической системе региона

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рф продолжает уничтожать критическую инфраструктуру Украины

Глава Ровенской ОВА опубликовал фото последствий удара россиян по энергетической системе региона

Віталій Коваль / Рівненська ОДА (ОВА)

Новина українською

Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по энергетической системе в Ровенской области.

Глава местной ОГА Виталий Коваль сообщил, что над ликвидацией последствий работало 16 единиц спецтехники ГСЧС и 99 человек личного состава.

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Также Коваль показал фото поврежденной инфраструктуры.

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В статье: война с россией
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