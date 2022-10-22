Глава Ровенской ОВА опубликовал фото последствий удара россиян по энергетической системе региона
рф продолжает уничтожать критическую инфраструктуру Украины
Віталій Коваль / Рівненська ОДА (ОВА)
Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по энергетической системе в Ровенской области.
Глава местной ОГА Виталий Коваль сообщил, что над ликвидацией последствий работало 16 единиц спецтехники ГСЧС и 99 человек личного состава.
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Также Коваль показал фото поврежденной инфраструктуры.
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