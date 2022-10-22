Генштаб: ВСУ уничтожили 200 оккупантов в Запорожской области

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 двести сорок первых суток героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник снова прибег к массированному обстрелу критической инфраструктуры и жилищ гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства "Shahed-136". 20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить.

Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

На Волынском, Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бачевск, Стариковое, Гудово, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Малая Волча, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Зеленополье, Клещиевка и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надежда на Днепропетровщине. Также нанес ракетный удар по городу Никополь.

На Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру. Огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. При этом участились случаи мародерства и грабежей местных жителей. По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.

Увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в Херсоне. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.

Продолжается практика размещения врагов в помещениях учебных заведений на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом идет образовательный процесс детей местных жителей.

По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны в последние дни подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это около 200 военнослужащих погибшими, более 150 ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет.

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один состав боеприпасов врага.