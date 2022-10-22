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Ситуация в Бахмуте катастрофическая. Под российскими обстрелами невозможно выявлять погибших

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В многоэтажках падают целые подъезды

Ситуация в Бахмуте катастрофическая. Под российскими обстрелами невозможно выявлять погибших

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Глава Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева рассказал о чрезвычайно тяжелой ситуации в городе.

Россияне продолжают уничтожать Бахмутскую общину и воевать против наших мирных жителей. Вражеская артиллерия и авиация бьет по жилым кварталам, в многоэтажках падают целые подъезды, в частном секторе десятки сгоревших домов.

Критическая инфраструктура в Бахмуте полностью разбита. Это делает невозможным возобновить электроснабжение, водоснабжение и вывезти мусор.

"Однако самое страшное, что от вражеских нападений гибнут ежедневно наши бахмутяне. Ситуация безопасности не позволяет оперативно выявлять погибших и разбирать завалы.

Ситуация в городе чрезвычайно тяжелая. Опасно повсюду! Я еще раз повторяю, что надо эвакуироваться! Немедленно! Сейчас самое главное сохранить жизнь!" , – сообщил Рева.

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В статье: война с россией Бахмут
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Источник:
Олексій Рева

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