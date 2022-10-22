Ситуация в Бахмуте катастрофическая. Под российскими обстрелами невозможно выявлять погибших

Глава Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева рассказал о чрезвычайно тяжелой ситуации в городе.

Россияне продолжают уничтожать Бахмутскую общину и воевать против наших мирных жителей. Вражеская артиллерия и авиация бьет по жилым кварталам, в многоэтажках падают целые подъезды, в частном секторе десятки сгоревших домов.

Критическая инфраструктура в Бахмуте полностью разбита. Это делает невозможным возобновить электроснабжение, водоснабжение и вывезти мусор.