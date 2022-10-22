Ситуация в Бахмуте катастрофическая. Под российскими обстрелами невозможно выявлять погибших
В многоэтажках падают целые подъезды
Глава Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева рассказал о чрезвычайно тяжелой ситуации в городе.
Россияне продолжают уничтожать Бахмутскую общину и воевать против наших мирных жителей. Вражеская артиллерия и авиация бьет по жилым кварталам, в многоэтажках падают целые подъезды, в частном секторе десятки сгоревших домов.
Критическая инфраструктура в Бахмуте полностью разбита. Это делает невозможным возобновить электроснабжение, водоснабжение и вывезти мусор.
"Однако самое страшное, что от вражеских нападений гибнут ежедневно наши бахмутяне. Ситуация безопасности не позволяет оперативно выявлять погибших и разбирать завалы.
Ситуация в городе чрезвычайно тяжелая. Опасно повсюду! Я еще раз повторяю, что надо эвакуироваться! Немедленно! Сейчас самое главное сохранить жизнь!" , – сообщил Рева.
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