Президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ ответил на вопросы о переговорах с российской федерацией. Президент говорит, что они возможны только при определенном условии и в формате, который определит Украина.

Зеленский считает, что Украина может вернуться к переговорам с россией после возвращения всех своих территорий в границах 1991-го года, однако возвращения отношений с рф, которые были до войны, уже не будет.

"Они должны выйти из нашей земли, с территории нашего государства, оставить нам нашу землю в международно признанных границах с 1991-го года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить. Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны, до 2014-го года. И с этой точки можно попытаться решить вопрос дипломатично", - сказал Президент Украины в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

Добавим, что ранее власти Украины законодательно утвердили отказ под переговоры с российской федерацией, пока ее президентом является владимир путин. Также Украина на законодательном уровне признала все указы президента россии, касающиеся украинских территорий, ничтожными.