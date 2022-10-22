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Зеленский еще раз повторил условие, при котором возможны переговоры с россиянами

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Президент говорит, что после выполнения этого условия Украина определит формат переговоров

Зеленский еще раз повторил условие, при котором возможны переговоры с россиянами

twitter.com/ZelenskyyUa

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ ответил на вопросы о переговорах с российской федерацией. Президент говорит, что они возможны только при определенном условии и в формате, который определит Украина.

Зеленский считает, что Украина может вернуться к переговорам с россией после возвращения всех своих территорий в границах 1991-го года, однако возвращения отношений с рф, которые были до войны, уже не будет.

"Они должны выйти из нашей земли, с территории нашего государства, оставить нам нашу землю в международно признанных границах с 1991-го года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить. Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны, до 2014-го года. И с этой точки можно попытаться решить вопрос дипломатично", - сказал Президент Украины в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

Добавим, что ранее власти Украины законодательно утвердили отказ под переговоры с российской федерацией, пока ее президентом является владимир путин. Также Украина на законодательном уровне признала все указы президента россии, касающиеся украинских территорий, ничтожными.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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