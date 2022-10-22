"Если ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься". Зеленский сказал, каким должен быть ответ на угрозы рф

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC рассказал, каким видит вариант ответа на угрозы россии относительно удара по Банковой.

"Ответ мира должен быть следующим: если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься. По тому, кто дает задачу убивать людей. Если ты так сделаешь, ты должен знать, что через секунду будет удар по "центру принятия решений" у тебя", - сказал президент Украины.