Задержан почетный президент Мотор Сич и экс-нардеп Вячеслав Богуслаев. Его обвиняют в госизмене
Дома у него был проведен обыск
Фото: Слово і Діло
Сегодня в Запорожье был задержан почетный президент ПАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. По информации издания Obozrevatel, он обвиняется в государственной измене. По законам военного времени ему грозит пожизненное заключение.
Богуслаев четырежды избирался в Верховную Раду Украины. Трижды – от "Партии Регионов", один раз – как самовыдвиженец. Был членом комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
До марта 2013 года был главой "Мотор Сич" и владел 15% предприятия. В 2012 году входил в топ-25 богатейших людей Украины с состоянием 319 миллионов долларов. "Мотор Сич" же принадлежит и запорожский гандбольный клуб "Мотор", выступающий в этом сезоне в Бундеслиге-2.
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