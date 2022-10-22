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Задержан почетный президент Мотор Сич и экс-нардеп Вячеслав Богуслаев. Его обвиняют в госизмене

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Дома у него был проведен обыск

Задержан почетный президент Мотор Сич и экс-нардеп Вячеслав Богуслаев. Его обвиняют в госизмене

Фото: Слово і Діло

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Запорожье был задержан почетный президент ПАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев. По информации издания Obozrevatel, он обвиняется в государственной измене. По законам военного времени ему грозит пожизненное заключение.

Богуслаев четырежды избирался в Верховную Раду Украины. Трижды – от "Партии Регионов", один раз – как самовыдвиженец. Был членом комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

До марта 2013 года был главой "Мотор Сич" и владел 15% предприятия. В 2012 году входил в топ-25 богатейших людей Украины с состоянием 319 миллионов долларов. "Мотор Сич" же принадлежит и запорожский гандбольный клуб "Мотор", выступающий в этом сезоне в Бундеслиге-2.

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В статье: война с россией ГК Мотор (Запорожье)
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