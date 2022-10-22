Зеленский: Сейчас большинство крылатых ракет, большинство дронов сбиваем

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам очередных суток противостояния с россией. Глава государства отметил, что с последствиями террористического ракетного удара продолжают бороться соответствующие инстанции:

"Продолжаем ликвидацию последствий ударов террористов по инфраструктуре. География удара широка. На части территорий уже удалось возобновить энергоснабжение. Но во многих районах работы еще продолжаются. Сейчас еще внимательнее, чем раньше, относитесь к потреблению электричества. Обращайте внимание на сообщения от местных властей и энергокомпаний о том, когда могут быть стабилизационные отключения в вашем районе. Планируйте день, учитывая эту информацию".

Зеленский говорит, что по состоянию на сегодняшний день очень неплохие результаты демонстрируют Воздушные силы Украины: "Уже сейчас большинство крылатых ракет, большинство дронов сбиваем. Только за первую половину этих суток сбито 20 ракет - "Калибров" и Х-101, также более 10 иранских "Шахедов". В очередной раз хочу сегодня поблагодарить наших воинов за спасенные жизни наших людей и сохраненную инфраструктуру Украины".

Внимание в своем обращении Зеленский также уделил дипломатическому фронту. Но главное – это то, что украинские воины не останавливаются. И террористические атаки россиян по гражданским объектам не останавливают продвижение ВСУ:

"Ни этот удар террористов, ни какие-либо другие подобные их удары не остановят наших защитников. ВСУ ежедневно продвигаются вперед".

Смотрите полное видеообращение президента Украины.