Зеленский: Сейчас большинство крылатых ракет, большинство дронов сбиваем
Вечернее обращение президента Украины
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам очередных суток противостояния с россией. Глава государства отметил, что с последствиями террористического ракетного удара продолжают бороться соответствующие инстанции:
"Продолжаем ликвидацию последствий ударов террористов по инфраструктуре. География удара широка. На части территорий уже удалось возобновить энергоснабжение. Но во многих районах работы еще продолжаются. Сейчас еще внимательнее, чем раньше, относитесь к потреблению электричества. Обращайте внимание на сообщения от местных властей и энергокомпаний о том, когда могут быть стабилизационные отключения в вашем районе. Планируйте день, учитывая эту информацию".
Зеленский говорит, что по состоянию на сегодняшний день очень неплохие результаты демонстрируют Воздушные силы Украины: "Уже сейчас большинство крылатых ракет, большинство дронов сбиваем. Только за первую половину этих суток сбито 20 ракет - "Калибров" и Х-101, также более 10 иранских "Шахедов". В очередной раз хочу сегодня поблагодарить наших воинов за спасенные жизни наших людей и сохраненную инфраструктуру Украины".
Внимание в своем обращении Зеленский также уделил дипломатическому фронту. Но главное – это то, что украинские воины не останавливаются. И террористические атаки россиян по гражданским объектам не останавливают продвижение ВСУ:
"Ни этот удар террористов, ни какие-либо другие подобные их удары не остановят наших защитников. ВСУ ежедневно продвигаются вперед".
Смотрите полное видеообращение президента Украины.
Популярное сейчас
- Ситуация в Бахмуте катастрофическая. Под российскими обстрелами невозможно выявлять погибших
- Три крылатых российских ракеты полностью уничтожили энергетический объект в Луцке
- Динамо - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ
- Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменян, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
Новости по теме
- 00:41 Украинские Украина требует направить международную миссию на Каховскую ГЭС
- 00:24 Украинские Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменян, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине
- 23:15 Украинские Лукашенко нафантазировал запрос от СБУ. В Украине опровергли