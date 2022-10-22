На южном направлении ВСУ сбили еще один вражеский вертолет

Командование Воздушных Сил Украины сообщает о том, что в субботу, 22-го октября, около 16:00 на южном направлении был сбит вражеский вертолет Ка-52. Это уже вторая подобная цель за последние сутки.

"22-го октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один за сегодня российский ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении Воздушных Силы ВСУ.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил работу Воздушных Сил ВСУ, сказав, что по состоянию на сегодняшний день сбивается большинство дронов и ракет, выпущенных россиянами.