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Россияне ночью обстреляли Днепропетровщину из РСЗО

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Люди не пострадали

Россияне ночью обстреляли Днепропетровщину из РСЗО

Лукашук Телеграм-канал

Новина українською

Ночью российские войска обстреляли Днепропетровщину из ракетных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночью россияне снова били по Никопольскому району. Обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Марганецкую громаду", – написал он.

По словам Резниченко, люди не пострадали. Масштабы разрушений инфраструктуры на данный момент выясняются.

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В статье: Днепр война с россией
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