Россияне ночью обстреляли Днепропетровщину из РСЗО
Люди не пострадали
Лукашук Телеграм-канал
Ночью российские войска обстреляли Днепропетровщину из ракетных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью россияне снова били по Никопольскому району. Обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Марганецкую громаду", – написал он.
По словам Резниченко, люди не пострадали. Масштабы разрушений инфраструктуры на данный момент выясняются.
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Источник:Телеграм Дніпропетровської ОВА
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