За прошедшие сутки украинская авиация поразила 15 районов сосредоточения российской техники

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о подтвержденном уничтожении личного состава противника, а также его технике за последние дни:

“В Новой Каховке Херсонской области, в результате поражения места дислокации захватчиков, уничтожены 6 единиц вооружения и военной техники и до 150 военнослужащих ранены;

в Запорожской области уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены. Информация о погибших оккупантах уточняется.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 15-ти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52 и 3 БпЛА "Орлан".

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и пять других важных объектов врага, включая одну радиолокационную станцию”, - говорится в сводке.