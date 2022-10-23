За прошедшие сутки украинская авиация поразила 15 районов сосредоточения российской техники
В том числе ПВО уничтожило "аналаговнет" Ка-52
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о подтвержденном уничтожении личного состава противника, а также его технике за последние дни:
“В Новой Каховке Херсонской области, в результате поражения места дислокации захватчиков, уничтожены 6 единиц вооружения и военной техники и до 150 военнослужащих ранены;
в Запорожской области уничтожены 5 единиц вооружения и военной техники и около 100 военнослужащих ранены. Информация о погибших оккупантах уточняется.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 15-ти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52 и 3 БпЛА "Орлан".
Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и пять других важных объектов врага, включая одну радиолокационную станцию”, - говорится в сводке.
Также отмечается, что россияне продолжают пытаться удержать временно захваченные территории и не останавливает попытки вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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