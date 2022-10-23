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Аршавин: Если бы вручили повестку, то пошел бы в военкомат. Бегать не буду

Общие новости
(1 голосов)

Да и давно он уже не может бегать

Аршавин: Если бы вручили повестку, то пошел бы в военкомат. Бегать не буду

Зеніт/Автор невідомий

Новина українською

Бывший нападающий сборной россии Андрей Аршавин прокомментировал, как бы он отреагировал на вручение повестки:

“Если бы вручили повестку, то пошел бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежал — я бегать точно не буду”, — говорит Аршавин.

Напомним, что экс-игрок сейчас работает в одном клубе с Анатолием Тимощуком – в "Зените".

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В статье: Анатолий Тимощук Андрей Аршавин Зенит (Санкт-Петербург) война с россией
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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарниця)
23.10.2022 в 11:24
Балабол. Само сидить під газпромівською бронею, ще щось там пи*дить
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0
0
fanat_football (Херсон)
23.10.2022 в 11:21
Заявити і піти - різні речі.
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+1
0
ding31
23.10.2022 в 10:26
Тимащюку пусть дадут повестку. Это будет эпохально. В рот ему ноги
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+1
0

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