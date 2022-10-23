Аршавин: Если бы вручили повестку, то пошел бы в военкомат. Бегать не буду
Да и давно он уже не может бегать
Зеніт/Автор невідомий
Бывший нападающий сборной россии Андрей Аршавин прокомментировал, как бы он отреагировал на вручение повестки:
“Если бы вручили повестку, то пошел бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежал — я бегать точно не буду”, — говорит Аршавин.
Напомним, что экс-игрок сейчас работает в одном клубе с Анатолием Тимощуком – в "Зените".
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Комментарии (3)
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