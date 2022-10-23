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Два вертолета и 14 единиц артиллерии. Генштаб отчитался за работу ВСУ 22 октября

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Плюс четыреста хороших русских

Два вертолета и 14 единиц артиллерии. Генштаб отчитался за работу ВСУ 22 октября

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Генеральный штаб ВСУ подытожил потери оккупантов за прошлые сутки войны против Украины.

Россияне за пятницу потеряли 400 солдат и почти 20 единиц артиллерии. Также было сбито два вертолета и 20 БПЛА.

В целом с 24 февраля потери россиян выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 67470 (+400) оккупантов ликвидировано;
  • танков ‒ 2584 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 5284 (+18) ед;
  • артиллерийских систем – 1671 (+18) ед;
  • РСЗО – 374 (+1) ед;
  • средств ПВО ‒ 189 (+0) ед;
  • самолетов – 270 (+0) ед;
  • вертолетов – 245 (+2) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20);
  • крылатых ракет – 350 (+21);
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4039 (+18) ед;
  • специальной техники – 148 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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