Два вертолета и 14 единиц артиллерии. Генштаб отчитался за работу ВСУ 22 октября
Плюс четыреста хороших русских
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Генеральный штаб ВСУ подытожил потери оккупантов за прошлые сутки войны против Украины.
Россияне за пятницу потеряли 400 солдат и почти 20 единиц артиллерии. Также было сбито два вертолета и 20 БПЛА.
В целом с 24 февраля потери россиян выглядят следующим образом:
- личного состава – около 67470 (+400) оккупантов ликвидировано;
- танков ‒ 2584 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 5284 (+18) ед;
- артиллерийских систем – 1671 (+18) ед;
- РСЗО – 374 (+1) ед;
- средств ПВО ‒ 189 (+0) ед;
- самолетов – 270 (+0) ед;
- вертолетов – 245 (+2) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20);
- крылатых ракет – 350 (+21);
- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 4039 (+18) ед;
- специальной техники – 148 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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