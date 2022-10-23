За минувшую ночь украинская ПВО сбила 16 дронов-камикадзе

В ночь с 22 на 23 октября украинская система противовоздушной обороны уничтожила 16 вражеских дронов иранского производства. Об этом сообщает Командование воздушных сил в Facebook.

14 из них были сбиты на Юге страны, еще два – на Северо-Востоке. Запуск проходил ориентировочно с 12 до 2 часов ночи.

Всего за сводками Генштаба за минувшие сутки было уничтожено 20 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 октября украинская ПВО сбила 10 иранских беспилотников.