За минувшую ночь украинская ПВО сбила 16 дронов-камикадзе
Что не день, то больше
Скриншот з відео
В ночь с 22 на 23 октября украинская система противовоздушной обороны уничтожила 16 вражеских дронов иранского производства. Об этом сообщает Командование воздушных сил в Facebook.
14 из них были сбиты на Юге страны, еще два – на Северо-Востоке. Запуск проходил ориентировочно с 12 до 2 часов ночи.
Всего за сводками Генштаба за минувшие сутки было уничтожено 20 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, что в ночь с 21 на 22 октября украинская ПВО сбила 10 иранских беспилотников.
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