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За минувшую ночь украинская ПВО сбила 16 дронов-камикадзе

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За минувшую ночь украинская ПВО сбила 16 дронов-камикадзе

Скриншот з відео

Новина українською

В ночь с 22 на 23 октября украинская система противовоздушной обороны уничтожила 16 вражеских дронов иранского производства. Об этом сообщает Командование воздушных сил в Facebook.

14 из них были сбиты на Юге страны, еще два – на Северо-Востоке. Запуск проходил ориентировочно с 12 до 2 часов ночи.

Всего за сводками Генштаба за минувшие сутки было уничтожено 20 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 октября украинская ПВО сбила 10 иранских беспилотников.

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В статье: война с россией
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