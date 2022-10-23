россия создает глубокую линию обороны на Донбассе, чтобы сдержать наступления ВСУ, - британская разведка
Она находится далеко от сегодняшней линии фронта
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Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны по нынешней линии фронта, чтобы сдержать любые быстрые контрнаступления Украины. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.
19 октября владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его инженерная группа строит крупную укрепленную "линию Вагнера" в оккупированной россией Луганской области и разместил карту, показывающую запланированные масштабы проекта.
На снимке показан участок недавно построенных противотанковых оборонительных сооружений и систем траншей к юго-востоку от Кременной в Луганской области.
"Если планы столь масштабны, как утверждает Пригожин, то работы, вероятно, направлены на включение реки Северский Донец в оборонную зону, которая частично повторяет линию контроля 2015 года", - говорится в сообщении.
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