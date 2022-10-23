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Восьмилетний мальчик насобирал более 1 млн гривен на помощь ВСУ

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И эту страну они хотят победить?

Восьмилетний мальчик насобирал более 1 млн гривен на помощь ВСУ

Скриншот з відео

Новина українською

Восьмилетний львовянин Юрий Напора насобирал уже более миллиона гривен в помощь Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

Такую сумму Юрий смог собрать благодаря уличным выступлениям. Более четырех лет мальчик занимается музыкой и вокалом и решил монетизировать этот труд в помощь украинской армии.

Восьмилетний ребенок провел более 40 мини-концертов по всей Львовщине. С организацией ему помогает отец.

“Я не устал. Я люблю это. Я этого хочу. И выпрашиваю папу каждый раз куда-то идти или ехать петь, чтобы помогать нашим Вооруженным силам”, – говорит Юрий.

Благодаря этим деньгам ВСУ получили автомобили, дроны и приборы ночного видения. В свою очередь, военные подарили Юрию шевроны, которые для него имеют очень большую коллекционную ценность.

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В статье: война с россией
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Источник:
ЛОДА

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