Восьмилетний мальчик насобирал более 1 млн гривен на помощь ВСУ
И эту страну они хотят победить?
Скриншот з відео
Восьмилетний львовянин Юрий Напора насобирал уже более миллиона гривен в помощь Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.
Такую сумму Юрий смог собрать благодаря уличным выступлениям. Более четырех лет мальчик занимается музыкой и вокалом и решил монетизировать этот труд в помощь украинской армии.
Восьмилетний ребенок провел более 40 мини-концертов по всей Львовщине. С организацией ему помогает отец.
“Я не устал. Я люблю это. Я этого хочу. И выпрашиваю папу каждый раз куда-то идти или ехать петь, чтобы помогать нашим Вооруженным силам”, – говорит Юрий.
Благодаря этим деньгам ВСУ получили автомобили, дроны и приборы ночного видения. В свою очередь, военные подарили Юрию шевроны, которые для него имеют очень большую коллекционную ценность.
Популярное сейчас
- В ожидании Зинченко. Саутгемптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 23.10.2022
- Динамо - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 октября 2022
- Двигатели, выпущенные компанией экс-владельца запорожского Металлурга, нашли в российских вертолетах
- Александрия поднимается на третье место. Таблица и результаты тура УПЛ
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО