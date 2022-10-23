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  3. В одном из городов россии истребитель упал на жилой дом – ВИДЕО
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В одном из городов россии истребитель упал на жилой дом – ВИДЕО

Общие новости
(2 голосов)

Начался пожар

В одном из городов россии истребитель упал на жилой дом – ВИДЕО

Фото з відкритих джерел

Новина українською

В российском Иркутске в ленинском районе истребитель упал на жилой дом. Об этом сообщил губернатор области.

“По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ.

Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет”, - говорится в заявлении чиновника.

В то же время МЧС рф сообщает, что погибли оба пилота. Скорее всего, они задохнулись еще в воздухе.

Также иркутские МЧС-ники отмечают, что после падения самолета начался пожар площадью 200 квадратных метров. Также есть информация, что на иркутском авиазаводе проводили испытания истребителя Су-30 – именно он потерпел аварию.

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В статье: война с россией
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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ukrop08
23.10.2022 в 14:49
красиво пошел
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