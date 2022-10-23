Денисенко: россия уже мобилизовала в армию 300 тысяч человек

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что в россии уже мобилизовали минимум 300 тысяч человек в армию:

"Я, честно говоря, думаю, что они россияне уже мобилизовали 300 тысяч. Эти легенды о том, что они смогли где-то 200 тысяч – это на самом деле то, о чем сказал путин. Но на самом деле они точно уже мобилизовали 300, и никаких проблем с мобилизацией этих людей у ​​них не будет.

Россияне будут делать все от себя зависящее, чтобы максимально набрать людей с украинских территорий, и прежде всего речь идет о Херсонской и Запорожской областях.

Собственно, для этого и было введено военное положение на этих территориях", - сказал Денисенко.