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Денисенко: россия уже мобилизовала в армию 300 тысяч человек

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Численность врага прогнозируемо увеличивается

Денисенко: россия уже мобилизовала в армию 300 тысяч человек

УНИАН

Новина українською

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что в россии уже мобилизовали минимум 300 тысяч человек в армию:

"Я, честно говоря, думаю, что они россияне уже мобилизовали 300 тысяч. Эти легенды о том, что они смогли где-то 200 тысяч – это на самом деле то, о чем сказал путин. Но на самом деле они точно уже мобилизовали 300, и никаких проблем с мобилизацией этих людей у ​​них не будет.

Россияне будут делать все от себя зависящее, чтобы максимально набрать людей с украинских территорий, и прежде всего речь идет о Херсонской и Запорожской областях.

Собственно, для этого и было введено военное положение на этих территориях", - сказал Денисенко.

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В статье: война с россией Вадим Денисенко
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Источник:
Укрінформ

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