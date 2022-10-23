Денисенко: россия уже мобилизовала в армию 300 тысяч человек
Численность врага прогнозируемо увеличивается
УНИАН
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что в россии уже мобилизовали минимум 300 тысяч человек в армию:
"Я, честно говоря, думаю, что они россияне уже мобилизовали 300 тысяч. Эти легенды о том, что они смогли где-то 200 тысяч – это на самом деле то, о чем сказал путин. Но на самом деле они точно уже мобилизовали 300, и никаких проблем с мобилизацией этих людей у них не будет.
Россияне будут делать все от себя зависящее, чтобы максимально набрать людей с украинских территорий, и прежде всего речь идет о Херсонской и Запорожской областях.
Собственно, для этого и было введено военное положение на этих территориях", - сказал Денисенко.
Популярное сейчас
- В ожидании Зинченко. Саутгемптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 23.10.2022
- Аршавин: Если бы вручили повестку, то пошел бы в военкомат. Бегать не буду
- Двигатели, выпущенные компанией экс-владельца запорожского Металлурга, нашли в российских вертолетах
- Стали ближе к победе на сотню оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 20 октября
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+