Россия пытается убедить страны НАТО, что Украина готовится взорвать грязную бомбу
В Офисе президента Украины уже отреагировали
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В воскресенье российские пропагандистские СМИ опубликовали фактически три одинаковых сообщения от министерства обороны РФ.
Указывается, что Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции, Турции и Британии, во время которого предупредил о якобы готовящейся провокации со стороны Украине.
"Шойгу довел до французского (турецкого, британского) коллеги свою обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной" бомбы"", - говорится в этих сообщениях.
Советник Офиса президента Михаил Подоляк уже назвал заявления российского министра "полным абсурдом".
Отметим, что в пятницу также прошли телефонные переговоры Шойгу с главой Пентагона Остином. Ранее президент Зеленский заявил, что россияне заминировали Каховскую ГЭС и могут взорвать дамбу каховского водохранилища.
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