  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия пытается убедить страны НАТО, что Украина готовится взорвать грязную бомбу
В тренде

Россия пытается убедить страны НАТО, что Украина готовится взорвать грязную бомбу

Общие новости
(1 голосов)

В Офисе президента Украины уже отреагировали

Россия пытается убедить страны НАТО, что Украина готовится взорвать грязную бомбу

фото - Getty Images

Новина українською

В воскресенье российские пропагандистские СМИ опубликовали фактически три одинаковых сообщения от министерства обороны РФ.

Указывается, что Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции, Турции и Британии, во время которого предупредил о якобы готовящейся провокации со стороны Украине.

"Шойгу довел до французского (турецкого, британского) коллеги свою обеспокоенность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной" бомбы"", - говорится в этих сообщениях.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк уже назвал заявления российского министра "полным абсурдом".

Отметим, что в пятницу также прошли телефонные переговоры Шойгу с главой Пентагона Остином. Ранее президент Зеленский заявил, что россияне заминировали Каховскую ГЭС и могут взорвать дамбу каховского водохранилища.

Читайте также"Если ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься". Зеленский сказал, каким должен быть ответ на угрозы рф
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде