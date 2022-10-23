Генштаб: Из-за слабой организации у россиян есть случаи "дружественного огня"

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 двести сорок вторых суток героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Для поддержки войны в Украине российская федерация продолжает комплектовать подразделения за счет мобилизованных лиц и снимает с хранения военную технику.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клищиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. В течение суток противник снова нанес ракетные и авиационные удары по инфраструктуре и жилищу гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Всего за сутки, оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры Николаева, Запорожья и Новотаврического Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры с территории республики беларусь. В том числе и с задействованием ударных БПЛА иранского производства.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ямполевка, Каменка и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Озаряновка, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Водяное, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Железнодорожное.

На Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. От огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Ильин Днепропетровской области.

Российское военное командование испытывает проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан. Так, на Херсонском направлении отмобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, в большинстве отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения.

Известно, что мобилизованный личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну с учетом оперативной обстановки. Командование не учитывает уровень их подготовленности. Таким образом, российское военное руководство пытается удержать линию фронта. Из-за слабой организации взаимодействия есть единичные случаи так называемого "дружественного огня" между подразделениями противника.

По уточненной информации подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за 22 октября текущего года. В районе города Энергодар, в результате огневого поражения, были уничтожены 4 гаубицы Д-30, 3 грузовика с боеприпасами, до 50 военнослужащих противника, еще около 40 ранены. На одном из направлений поражены 2 единицы РСЗО "Ураган" врага вместе с боевыми расчетами.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. За сегодняшний день, предварительно, подразделения противовоздушной обороны сбили двенадцать БпЛА "Shahed-136".

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и зенитный ракетный комплекс противника.