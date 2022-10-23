В Одессе прошел юбилейный матч в честь Александра Никифорова

На главной спортивной арене города накануне собралось множество футбольных личностей. Все они чествовали бывшего игрока одесских "Черноморца", СКА/СК "Одесса" Александра Никифорова, отпраздновавшего свое 55-летие. В этот день в честь юбиляра был проведен товарищеский матч, в котором сошлись ветераны "Черноморца" и команда "Друзья Никифорова". Первую из них к поединку готовил Семен Альтман, а вторую первый тренер виновника события – Савелий Семенов.

Состав ветеранской команды поражал целым созвездием мастеров футбола разных поколений. Место в "рамке" занял сын наставника – Геннадий Альтман, а в поле играли Виктор Зубков, Александр Полищук, Леонид Гайдаржи, Виталий Тищенко, Иван Гецко, Олег Кошелюк, Юрий Селезнев, Владимир Мусолитин, Александр Козакевич, а также Эммануил Ганев, Руслан Хван, Олег Дудко и представитель ВСУ Сергей Судец.

В составе "Друзей Никифорова" участие в игре принимали Игорь Шуховцев, Андрей Телесненко, братья Сергей и Александр Згура, Сергей Ткаченко, Руслан Горбатенко, Олег Гапоненко, Андрей Кузьмин, Олег Волков, Валерий Цабий, Денис Гущин, Родион Лефтерьев, Руслан Корнесюк, Александр Мазурик и Иван Штырбулов.

Игра, которая состояла из двух таймов по 25 минут каждый, показала, что с мастерством у ветеранов все в порядке. И хотя скоростные данные у большинства из них уже не такие, как в лучшие времена, в желании порадовать эффектными комбинациями и передачами им не откажешь.

Главный арбитр матча Виталий Годулян уже на 5-й минуте зафиксировал первое взятие ворот. Оплошностью голкипера на выходе воспользовался Ткаченко, поразивший незащищенную цель. А потом на протяжении всего трех минут были забиты еще три мяча. Сначала на 19-й счет удвоил один из самых молодых в составе друзей юбиляра Александр Згура, а затем ветераны "Черноморца" Гецко и Мусолитин (21-я и 22-я минуты) сделали его ничейным. Вскоре после возобновления игры подопечные Семена Альтмана вышли вперед: на 29-й минуте тот же Гецко оказался в нужное время в нужном месте и направил мяч с близкого расстояния в сетку. Ветераны "моряков" имели возможность увеличить счет, однако обладатель бронзовой медали в составе "Черноморца" 1974 года 78-летний Зубков не смог переиграть вратаря после удара с одиннадцатиметровой отметки. Минимальный счет в пользу ветеранской команды держался длительное время, но за одну минуту до завершения поединка тот же Ткаченко установил равновесие. В итоге – боевая ничья 3:3.

После матча заместитель председателя Одесской областной футбольной ассоциации Игорь Шуховцев и председатель Комитета по взаимодействию с общественностью и СМИ Эммануил Ганев вручили Александру Никифорову награду от УАФ – медаль "За заслуги перед футболом". Главный руководящий орган нашего футбола, таким образом, отметил не только вклад юбиляра в развитие игры миллионов, но и его человеческие качества.

В адрес одного из представителей футбольной династии Никифоровых – Заболотных звучало немало теплых поздравлений как от друзей, бывших одноклубников, так и от известных личностей – в частности, героев чемпионатов мира Валерия Поркуяна, Игоря Беланова, а также Петра Найды, Сергея Павленко, Александра Дегтярева, Юрия Роменского, Юрия Кулиша и участников матча.

В футбольных кругах Одессы имя Александра Никифорова отождествляется с высшей порядочностью, отзывчивостью и искренностью. Он настоящий патриот футбола, города и Украины.

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