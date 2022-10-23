Зеленский: Если рф подготовила очередное поднятие ставок - она должна увидеть, что мир это не проглотит

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 23 октября.

"Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все все хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне.

Всюду, куда россия принесла смерть и деградацию, мы возвращаем нормальную жизнь. Именно это – об украинцах. Там, где Украина – никогда не уничтожается жизнь.

А вот там, куда приходит россия, она повсюду оставляет массовые могилы, пыточные, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы. И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить.

Полагаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и к любой новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит", - рассказал президент.