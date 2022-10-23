Кулеба: Ложь россии о планах Украины применить "грязную бомбу" настолько абсурдна, как и опасна
Глава МИД ответил шойгу
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявления российской стороны о якобы планах Украины устроить провокацию с использованием "грязной бомбы":
"Ложь россии о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" настолько же абсурдна, насколько опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия): мы не имеем никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", - подчеркнул глава МИД.
Ранее министр обороны рф сергей шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции Себастьяном Лекорно, Турции Хулуси Акаром и Великобритании Беном Уоллесом, во время которых "выразил обеспокоенность" в связи с якобы возможным применением Украиной так называемой "грязной бомбы".
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