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Кулеба: Ложь россии о планах Украины применить "грязную бомбу" настолько абсурдна, как и опасна

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Глава МИД ответил шойгу

Кулеба: Ложь россии о планах Украины применить "грязную бомбу" настолько абсурдна, как и опасна

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг заявления российской стороны о якобы планах Украины устроить провокацию с использованием "грязной бомбы":

"Ложь россии о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" настолько же абсурдна, насколько опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия): мы не имеем никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", - подчеркнул глава МИД.

Ранее министр обороны рф сергей шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Франции Себастьяном Лекорно, Турции Хулуси Акаром и Великобритании Беном Уоллесом, во время которых "выразил обеспокоенность" в связи с якобы возможным применением Украиной так называемой "грязной бомбы".

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
Твіттер Кулеби

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