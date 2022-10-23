Израиль уничтожил завод по сборке иранских дронов
Вероятно те дроны, которые Иран поставляет россии для ударов по Украине
SOHR
На днях, а именно 21-октября Израиль нанес удар по сирийской территории. Издание SOHR раскрыло новые подробности инцидента.
В результате был нанесен удар по иранскому заводу по сборке дронов, которые могут использоватся россией для ударов по территории Украины.
В частности, согласно источникам SOHR, военная логистика, готовая продукция и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников в районе военного аэропорта Димас в западной части Риф-Дамашка, были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.
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Источник:SOHR
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