Израиль уничтожил завод по сборке иранских дронов

На днях, а именно 21-октября Израиль нанес удар по сирийской территории. Издание SOHR раскрыло новые подробности инцидента.

В результате был нанесен удар по иранскому заводу по сборке дронов, которые могут использоватся россией для ударов по территории Украины.

В частности, согласно источникам SOHR, военная логистика, готовая продукция и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников в районе военного аэропорта Димас в западной части Риф-Дамашка, были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.