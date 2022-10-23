Борис Джонсон отказался принимать участие в выборах премьер-министра Великобритании
Сослался на то, что у него нет объединенной партии в парламенте
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Английское издание BBC сообщает, что Борис Джонсон все же не будет участвовать в выборах на должность лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании.
Политик объяснил свое решение тем, что "если у вас нет объединенной партии в парламенте, то вы не продемонстрируете эффективное управление".
Ранее, 58-летний Джонсон получил поддержку более 100 консерваторов, которая требовалась для участия в конкурсе.
Напомним, 20-го октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Во время своего пребывания на посту Борис Джонсон был активным сторонником Украины в борьбе против агрессии россии и первым посетил Киев с начала полномасштабного вторжения.
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