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Борис Джонсон отказался принимать участие в выборах премьер-министра Великобритании

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Сослался на то, что у него нет объединенной партии в парламенте

Борис Джонсон отказался принимать участие в выборах премьер-министра Великобритании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английское издание BBC сообщает, что Борис Джонсон все же не будет участвовать в выборах на должность лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании.

Политик объяснил свое решение тем, что "если у вас нет объединенной партии в парламенте, то вы не продемонстрируете эффективное управление".

Ранее, 58-летний Джонсон получил поддержку более 100 консерваторов, которая требовалась для участия в конкурсе.

Напомним, 20-го октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку, пробыв на посту главы государства всего 44 дня.

Во время своего пребывания на посту Борис Джонсон был активным сторонником Украины в борьбе против агрессии россии и первым посетил Киев с начала полномасштабного вторжения.

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В статье: война с россией Борис Джонсон Лиз Трасс
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Источник:
BBC

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