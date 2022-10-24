"На воре и шапка горит". Резников: Украина требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума

Министр обороны Алексей Резников из-за российских заявлений о "грязной бомбе" призвал ООН и МАГАТЭ отправить в Украину мониторинговую миссию, а также заявил, что Украина требует применить четвертый пункт Будапештского меморандума.

"Каждый день украинская армия освобождает нашу землю от русской грязи. Мысль о "грязной бомбе" для нас отвратительна. Мы требуем соблюдения пункта №4 Будапештского меморандума. На воре и шапка горит. Сегодня россия на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы. Даже теоретически представить, что Украина способна сделать что-то, что может повлечь за собой длительное загрязнение нашей земли, невозможно. Это нонсенс".

Четвертый пункт Будапештского меморандума предусматривает, что россия, Великобритания и США должны отреагировать, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия. В таком случае эти страны должны добиваться немедленных действий со стороны Совбеза ООН с целью предоставления помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не владеющего ядерным оружием.

23 октября шойгу провел переговоры с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции. В ходе разговоров он жаловался на Украину и даже заявил, что якобы "обеспокоен возможными провокациями со стороны Украины с применением "грязной бомбы".