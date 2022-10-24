Почти 500 оккупантов и минус радиолокационная станция. Генштаб – о потерях россиян за 23.10
Бегите, орки
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 67940 (+470) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2590 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5295 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 1673 (+6) ед,
- РСЗО – 375 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 189 (+0) ед,
- самолетов – 270 (+0) ед,
- вертолетов – 245 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1370 (+9),
- крылатые ракеты – 350 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4044 (+5) ед,
- специальная техника – 149 (+1).
Данные уточняются.
За сутки, 23 октября, подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день. Была уничтожена радиолокационная станция Зоопарк-1. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
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