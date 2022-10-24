Почти 500 оккупантов и минус радиолокационная станция. Генштаб – о потерях россиян за 23.10

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 67940 (+470) человек ликвидировано,

танков ‒ 2590 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5295 (+11) ед,

артиллерийских систем – 1673 (+6) ед,

РСЗО – 375 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 189 (+0) ед,

самолетов – 270 (+0) ед,

вертолетов – 245 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1370 (+9),

крылатые ракеты – 350 (+0),

корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4044 (+5) ед,

специальная техника – 149 (+1).

Данные уточняются.

За сутки, 23 октября, подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день. Была уничтожена радиолокационная станция Зоопарк-1. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.