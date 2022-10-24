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Почти 500 оккупантов и минус радиолокационная станция. Генштаб – о потерях россиян за 23.10

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Бегите, орки

Почти 500 оккупантов и минус радиолокационная станция. Генштаб – о потерях россиян за 23.10

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 67940 (+470) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2590 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5295 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 1673 (+6) ед,
  • РСЗО – 375 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 189 (+0) ед,
  • самолетов – 270 (+0) ед,
  • вертолетов – 245 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1370 (+9),
  • крылатые ракеты – 350 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4044 (+5) ед,
  • специальная техника – 149 (+1).

Данные уточняются.

За сутки, 23 октября, подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день. Была уничтожена радиолокационная станция Зоопарк-1. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

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В статье: война с россией ВСУ Генштаб ЗСУ
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