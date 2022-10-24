США, Британия и Франция отреагировали на обвинения россии об использовании Украиной "грязной бомбы"
Спасибо партнерам
Getty Images / Global Images Ukraine
Правительства Соединенных Штатов, Великобритании и Франции совместно осудили заявления россии о том, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.
Министры иностранных дел Франции, Великобритании и США отметили непреклонную поддержку Украины. Они также заверили, что будут поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется. В заявлении вспомнили и телефонные разговоры министра обороны россии шойгу с министрами Франции, Великобритании и Турции. Разговоры инициировала российская сторона.
В воскресенье, 23 октября, представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон в комментарии CNN заявила, что США отбрасывают ложные высказывания главы минобороны рф. Аналитики Института изучения войны прокомментировали слова шойгу о "грязной бомбе" в Украине. Этим заявлением он пытался замедлить или приостановить военную помощь Украине от Запада.
Популярное сейчас
- "Украина должна быть на ЧМ-2022". Шахтер призвал ФИФА отстранить Иран от Мундиаля
- Искренний футбол Фонсеки. Лилль - Монако 4:3. Видео голов и обзор матча
- Разгромили за 20 минут. Барселона - Атлетик 4:0. Видео голов и обзор матча
- Двигатели, выпущенные компанией экс-владельца запорожского Металлурга, нашли в российских вертолетах
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО