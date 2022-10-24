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США, Британия и Франция отреагировали на обвинения россии об использовании Украиной "грязной бомбы"

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США, Британия и Франция отреагировали на обвинения россии об использовании Украиной "грязной бомбы"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Правительства Соединенных Штатов, Великобритании и Франции совместно осудили заявления россии о том, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Министры иностранных дел Франции, Великобритании и США отметили непреклонную поддержку Украины. Они также заверили, что будут поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется. В заявлении вспомнили и телефонные разговоры министра обороны россии шойгу с министрами Франции, Великобритании и Турции. Разговоры инициировала российская сторона.

В воскресенье, 23 октября, представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон в комментарии CNN заявила, что США отбрасывают ложные высказывания главы минобороны рф. Аналитики Института изучения войны прокомментировали слова шойгу о "грязной бомбе" в Украине. Этим заявлением он пытался замедлить или приостановить военную помощь Украине от Запада.

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В статье: война с россией сергей шойгу
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Источник:
state.gov

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
24.10.2022 в 09:52
Зачем они оправдываются, да еще и перед россией? Мне всегда говорили: "Оправдываешься - значит виноват!"
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