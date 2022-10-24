Про иранские дроны, ЯО, сроки возвращения Херсона и запас ракет рф. Главное из интервью Буданова
Много интересного
Фото – Дмитрий Ларин
Руководитель Главного Управления Разведки Кирилл Буданов дал новое большое интервью изданию "Украинская правда". Главное из его беседы с журналистом:
- российский террор Украины с использованием дронов-мопедов "Шахедов" может быть ещё долго. Цель: посеять панику среди украинцев. Только 30% дронов достигают цели. рф постоянно их заказывает. россияне заказали около 1700 всех типов дронов, но их еще надо изготовить. Одноразовая поставка партии – это около 300 единиц. Сейчас применяется вторая партия. По состоянию на 22 октября россияне применили около 330 "шахедов", из них 222 были сбиты;
- угрозы из Беларуси ни для Волыни ни для Киева пока нет: из РБ вывозят технику и завезли туда всего 3200 россиян;
- у рф заканчиваются ракеты: осталось около 13% "Искандеров", 43% "Калибров", 45% Х-101 и Х-555. Ниже 30% нельзя опускать показатель, это НЗ;
- Крымский мост – символ, который будет разрушен после возврата Крыма. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать;
- Украина может вернуть Херсон до конца года, однако вряд ли рф сдаст город без боев. Во многих аспектах "побег россиян" – это информационная операция и манипуляция. К примеру, выводят "Промсвязьбанк", другие финансовые структуры, тяжело раненых вывозят. То есть, оккупанты создают иллюзию того, что все пропало. Вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне. Если ВСУ возьмет контроль хотя бы над каховской дамбой, оркам предстоит принимать очень быстро решение. Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация концептуально будет очень похожа.
- "Ядерная угроза для Украины? Она реальна всегда, поскольку у нас сосед немного больной и с ядерным оружием. Но угроза такая же, как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того. Она одинаковая".
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Источник:УП
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