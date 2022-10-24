СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с рф президента промышленного гиганта Мотор Сич
Очистка Украины от предателей и коллаборантов продолжается
СБУ
Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с врагом.
Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым, он фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.
При этом он оправдывал нападение россии и выражал надежду, что путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине и т.д. На днях сотрудники СБУ задержали должностное лицо и одного из сотрудников авиапредприятия и объявили им о подозрениях.
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