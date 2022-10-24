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СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с рф президента промышленного гиганта Мотор Сич

Общие новости
(2 голосов)

Очистка Украины от предателей и коллаборантов продолжается

СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с рф президента промышленного гиганта Мотор Сич

СБУ

Новина українською

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с врагом.

Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым, он фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.

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При этом он оправдывал нападение россии и выражал надежду, что путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине и т.д. На днях сотрудники СБУ задержали должностное лицо и одного из сотрудников авиапредприятия и объявили им о подозрениях.

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В статье: СБУ война с россией
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Комментарии (2)
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neutral fan (White Church)
24.10.2022 в 11:51
Розстріляти су ку
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Саша Ужгород (Ужгород)
24.10.2022 в 11:41
але ж їб Вашу мать....де була вся СБУ починаючи з 2014 року? Чи богуслаєв почав двигуни руським толкати у 21-му? пздц, хоча нічого не очікуваного(((
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