СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с рф президента промышленного гиганта Мотор Сич

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с врагом.

Даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым, он фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.

При этом он оправдывал нападение россии и выражал надежду, что путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине и т.д. На днях сотрудники СБУ задержали должностное лицо и одного из сотрудников авиапредприятия и объявили им о подозрениях.