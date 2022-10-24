Укрэнерго: В Киеве и семи областях Украины вводят отключение света
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Укренерго
Укрэнерго сегодня, 24 октября, продолжает ограничение потребления электроэнергии в Украине, об этом сообщает пресс-служба компании.
Для поддержки стабильной работы энергосистемы Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях.
Наибольший объем ограничения будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.
Напомним, с 07:00 до 23:00 украинцев просят экономить электроэнергию из-за дефицита мощности в украинской системе энергоснабжения.
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