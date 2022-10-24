Главный военком Киева: Повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет
Важные детали
Київський міський ЦК
Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимив заявил, что повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет.
"Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязанный", - сказал он в интервью ТСН.
По его словам, сейчас Украина находится "на высшей ступени мобилизации".
"Мобилизация может быть или частичная, или общая. Юридически. Просто может быть народный подъем. Такой, какой был в начале войны. Люди массово шли в терроборону, создавали отряды. Я знаю, что была масса людей, имея охотничье оружие и разрешения на него, имея только устройства для выстрела резиновых пуль – все они присоединялись к терробороне, другим подразделениям".
"Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь значительное количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость. Нас ждет победа, уничтожение врагов и освобождение родной земли. Дай Бог, чтобы это было в 2023 году".
Популярное сейчас
- Шахтер сыграет за выход в плей-офф, последний шанс Динамо. Расписание футбола на 24-30 октября
- "Украина должна быть на ЧМ-2022". Шахтер призвал ФИФА отстранить Иран от Мундиаля
- США, Британия и Франция отреагировали на обвинения россии об использовании Украиной "грязной бомбы"
- Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменян, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+