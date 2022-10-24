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Главный военком Киева: Повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет

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Главный военком Киева: Повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет

Київський міський ЦК

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Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимив заявил, что повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет.

"Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязанный", - сказал он в интервью ТСН.

По его словам, сейчас Украина находится "на высшей ступени мобилизации".

"Мобилизация может быть или частичная, или общая. Юридически. Просто может быть народный подъем. Такой, какой был в начале войны. Люди массово шли в терроборону, создавали отряды. Я знаю, что была масса людей, имея охотничье оружие и разрешения на него, имея только устройства для выстрела резиновых пуль – все они присоединялись к терробороне, другим подразделениям".

"Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь значительное количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость. Нас ждет победа, уничтожение врагов и освобождение родной земли. Дай Бог, чтобы это было в 2023 году".

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В статье: война с россией мобилизация
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Источник:
ТСН

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
24.10.2022 в 13:39
Ну наконец то
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