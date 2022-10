Илон Маск заявил, что Starlink будут работать в Украине независимо от финансирования Пентагона

Терминалы Starlink, помогающие поддерживать связь ВСУ в зоне боевых действий, будут работать в Украине независимо от готовности Министерства обороны США предоставить финансирование. Об этом основатель компании-производителя терминалов SpaceX Илон Маск написал в Твиттере.

В ответ Федоров отметил, что Маск заверил его о продолжении работы Starlink в любом случае. "Перед всеми разговорами о финансировании ты подтвердил мне, что в любом случае вы обеспечите работу Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы благодарны Вам!", – написал Федоров.

14 октября компания SpaceX Илона Маска заявила, что больше не может платить за услуги связи Starlink для Украины и просит Пентагон взять это на себя. На следующий день после своего заявления Маск изменил решение и сказал, что продолжит оплачивать услуги связи.

Thanks @elonmusk. Before all the talks about funding, you confirmed to me that in any case you will ensure the work of Starlinks in Ukraine. This was critically important for Ukraine. We are grateful to you!