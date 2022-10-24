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Илон Маск заявил, что Starlink будут работать в Украине независимо от финансирования Пентагона

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Вернулся на светлую сторону силы?

Илон Маск заявил, что Starlink будут работать в Украине независимо от финансирования Пентагона

Starlink

Новина українською

Терминалы Starlink, помогающие поддерживать связь ВСУ в зоне боевых действий, будут работать в Украине независимо от готовности Министерства обороны США предоставить финансирование. Об этом основатель компании-производителя терминалов SpaceX Илон Маск написал в Твиттере.

"Еще до того, как Минобороны вернулось с ответом, я сказал вице-премьер-министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны США откажется предоставлять финансирование".

В ответ Федоров отметил, что Маск заверил его о продолжении работы Starlink в любом случае. "Перед всеми разговорами о финансировании ты подтвердил мне, что в любом случае вы обеспечите работу Starlinks в Украине. Это было критически важно для Украины. Мы благодарны Вам!", – написал Федоров.

14 октября компания SpaceX Илона Маска заявила, что больше не может платить за услуги связи Starlink для Украины и просит Пентагон взять это на себя. На следующий день после своего заявления Маск изменил решение и сказал, что продолжит оплачивать услуги связи.

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В статье: война с россией Starlink Илон Маск Михаил Федоров
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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
24.10.2022 в 13:40
Илон Маск - наш кумир!
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