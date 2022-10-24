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NYT: Израиль передал Украине разведданные для ликвидации иранских дронов

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NYT: Израиль передал Украине разведданные для ликвидации иранских дронов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для ликвидации иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые используют россия для атаки украинских городов. Об этом сообщает The New York Times.

"Украинский чиновник, говоря не для протокола, заявил, что Израиль предоставил разведывательные данные, полезные для нацеливания на иранские беспилотники".

Напомним, после нападения беспилотников на Киев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Израиль с просьбой предоставить оружие для противовоздушной обороны. Прошение было отклонено министром обороны Израиля Бенни Ганцем, в основном из-за того, что Израиль зависит от сотрудничества с россией в проведении рейдов израильских ВВС в Сирии. Израиль, по его словам, предоставит систему раннего предупреждения, но не средства противовоздушной обороны.

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В статье: война с россией
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Источник:
nytimes.com

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