В Румынию прибыли конвои с французской бронетехникой

В воскресенье, 23 октября, границу Румынии пересекли конвои с французской военной техникой.

Первый конвой состоял из легкой, а второй из тяжелой бронированной техники. Техника предназначена для дополнения передовой боевой группы НАТО (BGFP), развернутой в румынском Чинке, сообщает Балканский обозреватель.

Передислокация началась еще 18 октября, операция получила название «Балаур», в честь мифологического персонажа из румынских легенд.

Боевая группа НАТО (BGFP) в Румынии была создана в мае 2022 года путем трансформации союзнических многонациональных Сил реагирования НАТО, развернутых в Румынии.

По предложению Франции взять на себя роль руководящей (рамочной) роли, французский батальон, развернутый в Румынии, который считается главным центром Сил чрезвычайно высокого реагирования НАТО (VJTF), формирует BGFP в Румынии, привлекая также силы Бельгии и Нидерландов.

Решение усилить военный потенциал Франции на восточном фланге Европы президент Макрон принял 10 октября после массированного ракетного обстрела Украины россиянами. Сообщается, что в Румынии должна развернуться «усиленная рота бронированных боевых машин пехоты, а также эскадрилья танков Leclerc».

Заметим, что на прошлой неделе стало известно о развертывании в Румынии 2-й бригады 101-й десантной дивизии армии США. Эта дивизия считается одним из самых боеготовых и элитных соединений войск Соединенных Штатов.