Германия в ближайшее время передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T – Шольц

Германия как можно скорее поставит Украине еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T, каждый из которых может защитить большой город. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в выступлении на открытии пятого немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине.

"Мы поддерживаем вашу страну политически, финансово, экономически, гуманитарно, а также оружием. Да, об этом мы тоже говорим на экономической конференции... Атаки россии на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно. Поэтому я очень рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T в Украине... Эта система может защитить большой город. Еще три таких установки мы поставим в Украину как можно скорее".

Он заверил, что Германия вместе с партнерами будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. "Это касается и времени войны, а также восстановления. Вы можете положиться на Германию, ЕС и других друзей в мире", – акцентировал канцлер ФРГ.

Напомним, 11 октября Германия передала Украине первый комплекс противовоздушной обороны IRIS-T. 14 октября в воздушных силах заявили, что комплекс противовоздушной обороны уже на боевом дежурстве. Комплекс IRIS-T SLM – самая современная система противовоздушной обороны немецкого производства. Ее еще не имеют даже немецкие вооруженные силы. Комплекс разработан немецкой оборонной компанией Diehl Defence. Система предназначена для уничтожения крылатых и баллистических ракет, вертолетов и БПЛА.