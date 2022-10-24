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ОК Південь: ВСУ освободили более 90 населенных пунктов на Херсонщине

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ОК Південь: ВСУ освободили более 90 населенных пунктов на Херсонщине

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинские защитники освободили более 90 населенных пунктов Херсона от российских оккупантов.

Об этом сообщает ОК "Південь".

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"На Херсонщине силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В освобожденных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий.

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