ОК Південь: ВСУ освободили более 90 населенных пунктов на Херсонщине
Потихоньку продвигаемся
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские защитники освободили более 90 населенных пунктов Херсона от российских оккупантов.
Об этом сообщает ОК "Південь".
"На Херсонщине силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В освобожденных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий.
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