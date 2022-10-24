Ташева: Крымчане не будут нести ответственность, если просто проживали в условиях оккупации
Привлекать к ответственности будут топ-чиновников
фото из свободных источников
После деоккупации Крыма к ответственности будут привлечены топ-чиновники, которые работают в оккупационных администрациях, заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.
Ее слова приводит "Интерфакс-Украина".
"Мы понимаем, что будем привлекать к ответственности топ-чиновников, которые способствовали утверждению оккупационного режима на территории Крымского полуострова, тех, кто совершал международные преступления, военные преступления, нарушал права человека... и на них не будет распространяться амнистия", - сказала Ташева.
Она отметила, что большинство людей, проживающих на территории полуострова, непричастны к массовым и военным преступлениям России.
"Этим всем людям нечего бояться: они не будут нести ответственности за то, что просто проживали в условиях оккупации", – заявила Ташева.
Популярное сейчас
- Миколенко попал в сборную тура АПЛ - украинец в компании звезд Ман Сити
- "На воре и шапка горит". Резников: Украина требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума
- Ничья Динамо, осечка Арсенала, разгром от Барсы. Главные новости за 23 октября
- Российский ефрейтор Касаткин в первые дни вторжения попал в плен, был обменян, вернулся на войну и был ликвидирован в Украине
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО