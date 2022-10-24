Ташева: Крымчане не будут нести ответственность, если просто проживали в условиях оккупации

После деоккупации Крыма к ответственности будут привлечены топ-чиновники, которые работают в оккупационных администрациях, заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Ее слова приводит "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что будем привлекать к ответственности топ-чиновников, которые способствовали утверждению оккупационного режима на территории Крымского полуострова, тех, кто совершал международные преступления, военные преступления, нарушал права человека... и на них не будет распространяться амнистия", - сказала Ташева.

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Она отметила, что большинство людей, проживающих на территории полуострова, непричастны к массовым и военным преступлениям России.

"Этим всем людям нечего бояться: они не будут нести ответственности за то, что просто проживали в условиях оккупации", – заявила Ташева.