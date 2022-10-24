Израиль в очередной раз отказался давать оружие Украине. Не помог и звонок Резникова

Израиль в очередной раз отказался предоставлять вооружение Украине для борьбы против российской агрессии. При этом страна будет оказывать гуманитарную поддержку.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим израильским коллегой Бенни Ганцом. Последний пообещал поддерживать Украину перед лицом вторжения России, но отметил, что из-за "оперативных ограничений" не может передать Киеву оружие.

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Согласно заявлению офиса Ганца, он получил новую информацию о войне и выразил соболезнования по поводу утраченных жизней и тяжелой гуманитарной ситуации в Украине. Ганц отметил гуманитарную поддержку Израиля и помощь в спасении жизней путем поставок систем защиты.

Министры согласились немедленно провести переговоры по поставкам гражданских систем оповещения и поддерживать контакт в течение следующих недель для обсуждения других вопросов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина 18 октября официально обратится в Израиль с просьбой начать поставки систем ПВО.

20 октября Кулеба поговорил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом о поставках ПВО против иранских дронов. Лапид также отметил, что страна не будет поставлять Украине вооружение, но может предоставить системы предупреждения о ракетных обстрелах или об угрозе дронов для защиты гражданского населения.