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Риши Сунак автоматически станет новым премьер-министром Великобритании

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(1 голосов)

Пенни Мордонт не набрала необходимое количество голосов для "участия в выборах"

Риши Сунак автоматически станет новым премьер-министром Великобритании

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-канцлер казначейства (министр финансов) Великобритании Риши Сунак станет новым лидером Консервативной партии и премьер-министром страны.

Сунак автоматически победил в гонке, так как его конкурентка экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт не набрала необходимых 100 голосов.

У потенциальных кандидатов было время до 14:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву) 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку и выйти в следующий этап гонки.

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Если только один кандидат имеет поддержку 100 тори — то он становится премьером. Если кандидатов с поддержкой 100+ было бы несколько, проводилось бы онлайн-голосование членов Консервативной партии.

Сунак официально вступит в должность после аудиенции у короля Чарльза III.

Напомним, что 20 октября Лиз Трасс подала в отставку. Из-за критики за налоговые инициативы ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.

Борис Джонсон отказался от намерения участвовать в выборах нового лидера британской Консервативной партии.

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
24.10.2022 в 16:40
Это самый плохой для Украины вариант из всех
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