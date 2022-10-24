Риши Сунак автоматически станет новым премьер-министром Великобритании

Экс-канцлер казначейства (министр финансов) Великобритании Риши Сунак станет новым лидером Консервативной партии и премьер-министром страны.

Сунак автоматически победил в гонке, так как его конкурентка экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт не набрала необходимых 100 голосов.

У потенциальных кандидатов было время до 14:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву) 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку и выйти в следующий этап гонки.

Если только один кандидат имеет поддержку 100 тори — то он становится премьером. Если кандидатов с поддержкой 100+ было бы несколько, проводилось бы онлайн-голосование членов Консервативной партии.

Сунак официально вступит в должность после аудиенции у короля Чарльза III.