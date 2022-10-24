Зенитчики ВСУ за полчаса сбили два российских Аллигатора Ка-52

В понедельник зенитчики Воздушных сил "приземлили" два вражеских вертолета Ка-52 типа "Аллигатор" в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил

Отмечается, что 24 октября с 13.00 по 13.30, в Бериславском районе Херсонщины, подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад Воздушного командования "Юг" сбиты два ударных вертолета Ка-52.