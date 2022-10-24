Иран передаст российским чмобикам шлемы и бронежилеты, - ГУР

Иран, который нагло врет отрицает помощь России, передаст российским чмобикам бронежилеты и шлемы.

Как сообщает украинская разведка, режим аятолл также планирует отправить в РФ инструкторов, которые будут обучать российских военных использовать беспилотники "Arash-2" и баллистические ракеты.

"В ближайшее время запланировано передачу 3 тыс. единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad (Иран). Сейчас иранская амуниция находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии (Белгородская область)", - говорится в сообщении ГУР.

Также из Ирана в оккупированный Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и совершенствовании БпЛА типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".

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В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. При этом иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждает, что оружие попало в РФ через третьи страны.