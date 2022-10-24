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Суд арестовал президента Мотор Січ Богуслаева на 60 суток

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По ходатайству СБУ и Генпрокуратуры

Суд арестовал президента Мотор Січ Богуслаева на 60 суток

СБУ

Новина українською

По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаеву в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По ходатайству СБУ суд взял президента "Мотор Січ" под стражу

По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО "Мотор Січ" в виде содержания под стражей.

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора.

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Кроме президента "Мотор Січ", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

Напомним, что обоим фигурантам доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

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В статье: война с россией
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