Суд арестовал президента Мотор Січ Богуслаева на 60 суток
По ходатайству СБУ и Генпрокуратуры
СБУ
По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаеву в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По ходатайству СБУ суд взял президента "Мотор Січ" под стражу
По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО "Мотор Січ" в виде содержания под стражей.
В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора.Читайте такжеДвигатели, выпущенные компанией экс-владельца запорожского Металлурга, нашли в российских вертолетах
Кроме президента "Мотор Січ", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.
Напомним, что обоим фигурантам доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ.
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