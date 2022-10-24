Суд арестовал президента Мотор Січ Богуслаева на 60 суток

По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Січ" Вячеславу Богуслаеву в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По ходатайству СБУ суд взял президента "Мотор Січ" под стражу

По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО "Мотор Січ" в виде содержания под стражей.

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора.

Кроме президента "Мотор Січ", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

Напомним, что обоим фигурантам доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)", - говорится в сообщении.